Гендиректора УНИАН Наливайко выдвигают в главы НСЖУ

Черкасская областная организация Национального союза журналистов инициирует выдвижение на должность председателя Национального союза журналистов Олега Наливайко, генерального директора информационного агентства УНИАН.

Соответствующее обращение к делегатам очередного съезда НСЖУ, который состоится в апреле этого года, сегодня принял секретариат Черкасской облорганизации союза.

«В настоящее время в регионах идет активная подготовка к очередному съезду нашего профессионального союза, - говорит Сергей Томиленко, председатель Черкасской облорганизации НСЖУ. - Главным является вопрос новых ориентиров в дальнейшей работе организации и избрания нового руководителя НСЖУ. Считаем, что такой опытный профессионал и организатор, как Олег Наливайко, является достойной кандидатурой на должность председателя НСЖУ».

Черкасские журналисты подчеркивают, что безусловным авторитетом для них является действующий председатель союза Игорь Лубченко, который принял решение учитывая свой почтенный возраст не принимать участия в новых выборах. А Олега Наливайко черкасские члены союз знают как активного члена нынешнего секретариата НСЖУ и как коллегу с незапятнанной репутацией, отмечается в сообщении.