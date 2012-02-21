В Польше спонсор Евро-2012 перепутал цвета украинского флага

Официальный спонсор Евро-2012 компания Coca-Cola разместила в Польше посвященную чемпионату рекламу, на которой перепутаны цвета Государственного флага Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует фотография, которую прислал один из жителей польского города Щечин телеканалу TVN24.

На установленном билборде у украинского флага желтая полоса находится вверху, а не внизу, как должно быть.

Директор по вопросам имиджа Coca-Cola Poland Services Катажина БОРУЦКА объяснила TVN24 эту ошибку «человеческим фактором», заверив, что плакаты, которые были установлены 19 февраля, в ближайшее время заменят.

В комментарии УНИАН К.БОРУЦКА не смогла сразу уточнить, сколько именно рекламных щитов с неправильным изображением Государственного флага Украины было установлено на улицах польских городов, отметив, что эта рекламная кампания началась только в воскресенье, 19 февраля.

"Мы очень быстро обнаружили эту ошибку и сразу стали заменять плакаты", - сказала она.

К.БОРУЦКА отметила, что рекламная кампания, в рамках которой размещается этот плакат, небольшая, и часть из этих плакатов еще не была размещена.

Собеседник агентства заверила, что все плакаты с неправильным изображением украинского флага заменят самое позднее к четвергу, 23 февраля.

К.БОРУЦКА отказалась назвать сумму ориентировочных убытков компании из-за вынужденной замены плакатов и не уточнила, по каким причинам это произошло.

"Это проходит через многие руки. Трудно сказать, кто сделал ошибку... Нам жаль, и мы на самом деле сделали все (чтобы исправить ситуацию)", - сказала УНИАН представитель компании.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу в Польше и в Украине состоится с 8 июня по 2 июля этого года.