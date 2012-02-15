Назван лучший студенческий город мира

Париж занял первое место в первом всемирном рейтинге лучших студенческих городов мира, обнародованном сегодня британской компанией QS, которая специализируется на рейтинге университетов.

Как сообщает веб-сайт компании, при определении лучших студенческих городов мира во внимание принимались 12 разнообразных критериев, в том числе рейтинг университетов, которые находятся в том или другом городе, количество национальных и иностранных студентов, которые учатся в них, качество жизни, доступность обучения и активность работодателей.

Второе место в рейтинге лучших студенческих городов мира занял британский Лондон, а третье – американский Бостон.

В первую десятку попали также австралийские Мельбурн (4-е место) и Сидней (6-е место), австрийская Вена (5-е место), швейцарская Цюрих (7-е место), немецкий Берлин и ирландский Дублин, которые набрали равное количество баллов и заняли 8-е место, а также канадский Монреаль (10-е место).

Из постсоветских городов в ТОП-50 попала только Москва (37-е место).