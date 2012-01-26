Самые длинные в мире ноги у россиянки - 132 сантиметра

67-летний индус Зиона ЧАНА является главой самой многочисленной семьи в мире. У него... 39 жен, 94 сына и дочери, 14 невесток и 33 внука.

Американка Аэвин ДУГАС считается обладательницей самой большой прически «афро» - 1,32 м в диаметре...

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