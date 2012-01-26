Самые длинные в мире ноги у россиянки - 132 сантиметра
22:47, 26 января 2012Курьёзы
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Новые рекорды Гиннеса
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