Попов обещает подъездную дорогу к аэропорту «Киев»(Жуляны)

Председатель КГГА обещает подъездную автомобильную дорогу от Краснозвездного проспекта к аэропорту «Киев». Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, Александр Попов сказал сегодня во время ознакомления с ходом строительства нового терминала.

«Мы взяли направление на перестройку европейской инфраструктуры в Киеве: новые современные решения, мосты, железнодорожные пути, комфортабельный и быстрый пассажирский транспорт. Но вместе с тем, все больше пассажиров в мире сегодня выбирают именно авиатранспортировку, потому что это – очень перспективный и удобный вид транспорта. Потому мы взялись за модернизацию городского аэропорта – «Киев». После капитальной реконструкции это будет европейский аэрокомплекс с современными терминалами и взлетно-посадочной полосой. Наша цель – организовать воздушное сообщение со всеми европейскими столицами, но в первую очередь, наладить авиасвязь с украинскими городами», – отметил Александр Попов.

Он рассказал, что реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта и строительство нового международного терминала ведется с августа 2007 года. Но активно работа закипела лишь в текущем году.

Председатель КГГА также подчеркнул, что для удобства пассажиров город построит подъездную дорогу к аэропорту.

«К началу футбольного турнира мы построим подъездную автомобильную дорогу от Краснозвездного проспекта (вблизи примыкания улицы Кировоградская) к аэропорту. А на следующий год запланирована реконструкция действующего терминала аэропорта «Киев» и инженерных сетей. Реконструкция существующего и строительство нового международного терминала дадут возможность увеличить пропускную способность аэропорта со 180 пассажиров в час до 320. Кроме того, это даст возможность привлечь больше авиаперевозчиков и осуществлять современное обслуживание в пределах города», – заметил Александр Попов.

Он подчеркнул, что модернизация объекта важна еще и тем, что это как минимум 1,5 тысяч рабочих мест для киевлян на стройплощадке, и еще 10 тысяч в перспективе – в качестве обслуживающего персонала.

Справка УНИАН. На сегодня день аэропорт имеет одну асфальтобетонную взлетно-посадочную полосу длиной 2 тыс. 310 метров, светосигнальное оборудование сертифицировано по І категории ІСАО и перрон, на котором могут разместиться 64 самолета разного класса, в том числе 4 воздушных суда типа Airbus 320 и Boeing 737.

Аэропорт имеет терминал с пропускной способностью 180 пассажиров в час.

Штатная численность аэропорта составляет 215 работников.

На данное время, основными авиакомпаниями, которые выполняют регулярные и чартерные перевозки являются «Авиалинии Визз Ейр Украина» (Украина), «Хорс»,(Украина), «Sky Wings» (Греция) и другие авиакомпании, которые выполняют бизнес-перевозки.

Аэропорт «Киев» работает круглосуточно на протяжении года.

Из аэропорта выполняются регулярные полеты в 17 городов Европы и Украины. По состоянию на начало октября текущего года услугами аэропорта воспользовалось 350 тыс. пассажиров.