Собака, которая покусала акулу, стала звездой Youtube

Ролик о двух собаках, которые плывут к берегу вблизи австралийского города Брум, и которым удалось спастись от стаи акул, стал хитом на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает ТСН.

Как видно на ролике, собаки плывут к берегу, где стоит их хозяин и снимает их на видеокамеру, рядом с берегом на мелководье плавает стая акул. Неожиданно одна из собак ныряет и пытается укусить подводного хищника, после чего акулы спешно отплывают.

"Собака кусает акулу. Я все это сейчас видел", - слышно в этот момент на записи голос ее автора Рассела Худ-Пенна.

Потом камера берет общий план и налево возле края воды становится заметен большой мертвый дюгонь (массивное млекопитающее из рода сирен). Худ-Пенн допускает, что именно он и привлек к берегу акул.

На момент написания статьи ролик просмотрели почти два миллиона людей.