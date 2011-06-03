Укрзализныця: Покупать билет на поезд в Интернете дешевле

С 1 июня 2011 проездной документ, приобретенный с помощью сети Интернет, обойдется пассажиру дешевле, чем приобретенный в кассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК сегодня на брифинге.

Как пояснили в «Укрзализныце», это стало возможно за счет уменьшения комиссионного сбора с 12 до 3 грн.

Руководитель «Укрзализныци» отметил, что усилия железнодорожников будут направлены на то, чтобы уже в этом году ввести систему продажи электронных билетов по всей стране. «Это означает, что пассажиры больше не должны будут выстаивать в очередях в кассы, а смогут в удобное для себя время проверять наличие билетов в поездах и сразу их приобрести», - сказал он.

Также «Укрзализныця» уже начала работать над организацией продажи билетов через билетные автоматы и над увеличением сроков предварительной продажи проездных документов с 45 до 90 дней.

Справка УНИАН. 1-й этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе Укрзализныця ввела 22 декабря 2008. 2-й этап программы по оформлению проездных документов через Интернет, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был введен 30 марта 2009.

3-й этап внедрения электронного билета - с октября 2010 года. Железнодорожники осуществляют испытания электронного билета в поезде 166/165 Киев-Днепропетровск в реальных условиях. По результатам испытаний будет принято решение о распространении продажи электронных билетов на другие поезда железных дорог Украины.