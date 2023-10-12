Этот вариант борьбы с грызунами безопасен для вашего здоровья.

Мыши - одни из самых распространенных вредителей, которые могут поселиться в вашем доме: они переносят различные заболевания и микроорганизмы, которые распространяют, оставляя после себя экскременты и мочу. С наступлением холодов мыши часто пытаются найти убежище, тепло и пищу в домах.

Лучшим средством защиты от этих вредителей является поддержание чистоты в доме, герметичная упаковка продуктов питания и блокировка мест проникновения мышей в жилище. Мыши также обладают очень чувствительным обонянием, поэтому их можно отпугнуть запахами.

Корица

С наступлением осени свечи из палочек корицы могут не только создавать в доме уют, но и отпугивать грызунов.

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"Можно рассыпать корицу по дому, а можно использовать ее для приготовления спрея, отпугивающего грызунов. Добавьте несколько капель коричного масла в воду и распылите его по дому", - посоветовали эксперты по борьбе с грызунами компании Fox Pest Control.

Мятное масло

Еще один сезонный аромат - мятное масло - может помочь расслабиться человеку и создать дома уют, но для мышей это слишком сильный запах.

"Грызуны не выносят сильного и мятного запаха этого масла, поэтому несколько капель по всему дому могут надолго избавить их от мышей", - рассказали специалисты.

Эксперты советуют владельцам домов использовать диффузор для распыления мятного масла по дому или наносить его непосредственно на те места, где они видели крошечных существ.

Цитронелла

Цитронелла - это натуральное средство для отпугивания насекомых и животных, получаемое из травы, которая имеет цветочный запах.

"Эти животные ненавидят лимонный запах цитронеллы, поэтому ее использование вокруг дома может помочь их отпугнуть", - говорят в Fox Pest Control.

Вы можете приобрести свечи или масла цитронеллы или посадить траву вокруг своего дома, чтобы отпугнуть мышей и других вредителей.

Белый уксус

Запах белого уксуса, возможно, не так приятен, как запах корицы, мяты или цитронеллы, но, как было установлено, он отпугивает мышей.

"Эти вредители не выносят резкого запаха уксуса, поэтому его можно использовать в качестве эффективного средства для отпугивания грызунов", - заявили эксперты.

Владельцы домов могут смочить ватные шарики в уксусе и оставить их в тех местах, где грызуны могут пытаться пробраться внутрь. Резкий запах отпугнет мышей и замаскирует запах, который они оставляют после себя.

Отбеливатель

Еще одним сильно пахнущим бытовым средством, помогающим предотвратить нашествие мышей, является отбеливатель.

"Резкий запах отбеливателя неприятен для этих животных, поэтому его использование по всему дому может помочь отвадить их", - утверждают в компании Fox Pest Control. "Можно смешать его с водой и распылить вокруг дома".

Однако специалисты предупреждают, что эта химическая смесь токсична для человека при вдыхании или проглатывании, поэтому обращаться с ней следует с осторожностью.

Ранее УНИАН писал, что женщина пожаловалась, что упрямый сосед способствует размножению крыс на заднем дворе.

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