Будущая мамочка каждый день боится, что крысы попадут в ее дом.

Борьба с кошмарными соседями - всегда непростой опыт. Но ситуация становится еще более сложной, если вы ждете ребенка, а ваш упрямый сосед способствует размножению крыс на вашем заднем дворе. Именно так случилось с женщиной, которая поделилась своей историей на сайте Mumsnet, пишет Mirror.

"В квартире на верхнем этаже никто не живет, но владелец время от времени заходит к ней или мы связываемся с ним по электронной почте (не по телефону, поскольку он не отвечает нам). Он довольно сложный парень и медленно отвечает. ... Нам не было известно о каких-либо проблемах между ним и предыдущими владельцами до того, как мы купили жилье. Но оказалось, что между ними были судебные дела, хотя мы не знаем деталей. Честно говоря, если бы мы знали, мы бы дважды подумали о покупке, но мы были наивными покупателями", – рассказала женщина.

Пользовательница отметила, что из-за того, что сад соседа заброшен, она ежедневно боится, что крысы попадут к ней домой.

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"На данный момент наша проблема в том, что в его саду, который находится за нашей кухней и ванной, есть крысы. Это действительно заросший сад, там есть мешки с мусором, мы видели, как они (крысы – УНИАН) залезали в них и вылезали оттуда. Мы обращались к нему несколько раз и просили его решить проблему как можно скорее, поскольку, очевидно, мы боимся, что они попадут в дом. Но он просто не реагирует, и мы становимся все более и более тревожными, поскольку я собираюсь родить ребенка", – написала женщина и попросила у пользователей подсказать, что делать с неприятным соседом.

Комментаторы поспешили посоветовать женщине обратиться в службы охраны окружающей среды и сказали, что она должна сообщить своему соседу о своем намерении сделать это. Также пользователи посоветовали приобрести яд или ловушки для крыс.

Борьба с кошмарными соседями - интересные истории

Человек, который обнаружил, что его сосед выбрасывает экскременты его собаки через забор в его сад, придумал интересный способ отомстить.

А другой мужчина невероятно разозлился из-за соседки, которая мешала ему спать громким сексом в "странное" время, и придумал, как отплатить.

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