Что молодежь ищет в Интернете (опрос)

Современные студенты называют интернет неотъемлемой частью своей жизни.

Об этом заявили эксперты Института Горшенина в ходе XII Международной научной конференции «Сетевое общество – сетевая экономика в Центральной и Восточной Европе», организованной Люблинским католическим университетом им. Иоанна Павла II (Наленчов, Польша).

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, в ходе доклада делегации, озвученного на конференции, были представлены результаты Международного исследования Института Горшенина «Студенты – образ будущего», проведенного в Украине, России, Польше и Казахстане.

По данным опроса, подавляющее большинство украинских, российских, казахских и польских студентов пользуется интернетом ежедневно. При этом наиболее частые обращения молодежи к сети связаны с работой, учебой (Польша – 86,2%, Украина – 79,5%, Россия – 77,9%, Казахстан – 71,1%). Далее следует поиск любого рода информации (Польша – 79,1%, Украина – 76,2%, Россия – 71,1%, Казахстан – 60,0%), а также обращение к интернету с развлекательными целями (Польша – 66,1%, Россия – 60,9%, Украина – 59,6%, Казахстан – 38,9%). Кроме того, значительное количество студентов всех стран, в которых проводилось исследование, следят с помощью интернета за мировыми новостями, пользуются электронной почтой, общаются онлайн с другими людьми.

При этом, в России (61,4%) и Украине (56,6%) интернет более популярен как средство общения в чатах, на форумах, в социальных сетях, тогда как в Польше – как средство общения с родственниками (68,8%), а в Казахстане проживает наибольшее количество тех, кто ищет с помощью сети новых друзей – 24,6%.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 тыс. 155 студентов в 22-х высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана. В полном объеме данное исследование можно найти на официальном сайте Института Горшенина.