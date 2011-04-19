В центре Львова поставят памятник пивоварам

В центре Львова установят отлитый в бронзе памятный знак львовским пивоварам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, соответствующее решение принял городской исполком.

«Это будет двухметровый пивовар, который несет на плечи бочку с пивом. С одной стороны на бочке установят часы. Ежедневно, когда на циферблате будет 17.15, на проспекте будет раздаваться мелодия гимна львовских пивоваров. С другой стороны бочки будет вычеканена история львовского пивоварения», - отметил начальник отдела художественно-архитектурного оформления города Управления архитектуры Владимир СКОЛОЗДРА.

Пивовара планируют установить на проспекте Свободы возле «Башни торговцев».