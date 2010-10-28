Крупнейшая в мире статуя Брюса Ли установлена в Китае (фото)
09:18, 28 октября 2010Курьёзы
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Высотой 18,8 метра
Крупнейшая в мире бронзовая статуя Брюса Ли высотой 18,8 метра установлена в окрестностях города Фошань (южнокитайская провинция Гуандун).
|Фото - China Daily
Памятник стал украшением тематического парка, посвященного легендарному киноактеру и мастеру восточных единоборств. Как сообщает ИТАР-ТАСС, на создание грандиозного изваяния потребовалось два года и почти 2 млн юаней (295 тыс долл). Автором выступил скульптор Цао Чунъэнь, известный своей работой над статуей Дэн Сяопина.
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