Андрей Шевченко и Ани Лорак - в роли столичных гидов

Телеканал РТР снял фильм о туристических возможностях столицы Украины, в роли гидов выступили Ани ЛОРАК и Андрей ШЕВЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе туризма и курортов Украины, в ноябре-декабре 2010 года российский телеканал РТР покажет документальный фильм о достопримечательностях и туристических брендах столицы Украины. Съемочная группа РТР по приглашению Госслужбы туризма и курортов Украины на протяжении недели снимала в Киеве не только известные памятники истории и культуры - Киево-Печерскую Лавру, Софийский собор, Андреевский спуск, но и известных киевлян. В необычной роли столичных гидов выступили - футболист Андрей ШЕВЧЕНКО и певица Ани ЛОРАК.

В фильме будут показаны и всем известные киевские бренды - съемочной группе РТР удалось запечатлеть процесс выпечки знаменитого киевского торта, побывать в лаврских пещерах, а также подняться на самую высокую точку города - смотровую площадку монумента "Родина-мать", что на высоте 92 метра над землей.

По словам главы Государственной службы туризма и курортов Украины Анатолия ПАХЛИ, реализация подобных проектов совместно с российскими телеканалами будет продолжена и в 2011 году, ведь 2/3 иностранных туристов, которые посещают Украину - это граждане Российской Федерации.