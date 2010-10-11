ПриватБанк открыл библиотеку смайлов для банкиров

«ПриватБанк» открыл первую в Украине Библиотеку банковских знаков-смайлов, в которую вошли первые 53 образца. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Теперь приказы, распоряжения и служебные записки банкиров представляют из себя не только текст, но и яркие изображения. Предполагается, что Библиотека смайлов будет постоянно расширяться.

«Для начала мы взяли слова, которые чаще всего используются в нашем документообороте, и по ним создали анимированные картинки. Рассчитываем, что эта идея будет интересна офисным и банковским сотрудникам, которые уже сегодня могут прислать нам на электронный адрес alla.shorina@privatbank.ua свои экземпляры и новые идеи для пополнения Библиотеки новыми образцами, - отмечают в пресс-службе «ПриватБанка». - В Интернете огромное количество смайлов: ярких, красивых, интересных. Однако, они очень далеки от офисных и, тем более, банковских терминов, поэтому мы попробовали создать Библиотеку смайлов для банкиров».

Банковские смайлы — набор рисованных персонажей, отображающих самые распространенные и необходимые в работе понятия: «клиент», «коммунальные платежи», «население», знаки «органы власти», «утвердить», «оплатить», «инвестиции», «инфляция» и другие важные и необходимые понятия, которые часто встречаются в деловом документообороте.

Посмотреть и воспользоваться смайлами может каждый желающий: для этого достаточно «кликнуть» на Библиотеку банковских смайлов или на соответствующий баннер на официальном сайте «ПриватБанка». Веселые образы из библиотеки можно использовать в офисных программах (статичны), а также в различных веб-приложениях: соцсети, блоги, программы google (изображение подвижно).

«Это экспериментальные образы, мы продолжаем работать над усовершенствованием библиотеки», - сообщили в «ПриватБанке».

В банке уверены, что новые оригинальные «смайлики» украсят «сухие» официальные офисные документы яркими, веселыми человечками и сделают работу сотрудников насыщенной позитивными эмоциями.

Как сообщалось ранее, в «ПриватБанке» с 2002 года введена современная система документооборота — ПриватДок, которая помимо основных задач, является также удобной средой для анимированных изображений. Коллектив «ПриватБанка» составляет 30 тысяч человек, каждый из которых в своей текущей работе активно использует возможности Skype, GoogleDoc, GoogleWave и других электронных предложений.