Экс-главу BP наградили «за вклад в уничтожение животных»

Бывший глава нефтяной компании BP Тони Хэйворд в среду был назван лауреатом премии «резиновый Додо» - наградой, присуждаемой персонам, «внесшим наибольший вклад в уничтожение редких видов животных», передает CNN.

В этом году «резиновый Додо» - «премия» экологической организации «Центр за биологическое разнообразие» - был присужден в четвертый раз.

По мнению экологов, Хэйворд как глава BP был ответственен за аварию в Мексиканском заливе, вызвавшую беспрецедентный в истории США разлив нефти, который нанес значительный ущерб дикой природе региона.

Птица Додо — персонаж книги «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэррола, часто используется в качестве символа вымирающих видов животных.

Газета.ру