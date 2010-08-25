В Мексике обнаружены останки человека из Ледникового периода

Останки человека, который жил в Ледниковый период более 10 тысяч лет назад, обнаружили мексиканские археологи.

Как сообщает NEWSru, по данным представителей Национального института антропологии и истории (НИАИ) Мексики, скелет найден в одной из затопленных пещер на полуострове Юкатан.

Обнаруженные останки являются одними из наиболее древних в числе тех, которые найдены до настоящего времени археологами на Американском континенте, отметили эксперты НИАИ.

Речь идет о скелете молодого человека, предположительно мужского пола, которому ученые присвоили имя Чан Холь - по названию пещеры, где находились его останки, передает ИТАР-ТАСС.

Археологи и опытные спелеологи подняли скелет, который сохранился на 60%, с глубины 8,3 м из затопленной пещеры протяженностью 542 м. Исследования грота затруднялись тем, что многие его ходы заканчивались тупиками или оказывались перегороженными сталагмитами.

Как предполагают ученые, тело юноши похоронили в пещере древние обитатели нынешней территории Мексики. Более 10 тысяч лет назад уровень моря был на 150 м ниже нынешнего, и тогда созданное природой подземелье не было затоплено.

Ранее мексиканские археологи уже находили останки древних людей в затопленных пещерах - ксенотах, множество которых существует на территории штата Кинтана-Роо, расположенного на Юкатане.

Два обнаруженных ранее скелета принадлежали женщинам и один - мужчине. Возраст останков составляет, по мнению ученых, от 10 до 14 тысяч лет.