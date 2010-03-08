Спаниель съел серьги, подаренные принцем Уильямом своей девушке

Девушка британского принца Уильяма Кэйт Мидлтон лишилась подарка на день рождения, который ей сделал принц. Кокер-спаниель Мидлтон проглотил дорогие сережки с антикварным жемчугом. Об этом пишет The Telegraph.

После того, как украшения вышли из собаки естественным путем, выяснилось, что их уже нельзя носить – пес Отто слишком сильно прожевал их.

Принц Уильям попросил свою девушку не беспокоится и обещал подарить ей новые сережки. Газета.ру