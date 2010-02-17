Сегодня - Международный день спонтанного проявления доброты

В Виннице сегодня, в Международный день спонтанного проявления доброты, пройдет акция «Эпидемия доброты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили организаторы – представители благотворительных фондов «Подольская община» и «Бригантина».

Первое мероприятие состоится на Театральной площади. Там соберутся “посланцы доброты” и вместе откроют символический «Ларец добра». В Международный день спонтанного проявления доброты на центральной улице города – Соборной - будет раздаваться музыка.

В городском электротранспорте «посланцы доброты» (группа ребят) будут уступать место женщинам. Они намерены заходить в трамваи и троллейбусы на конечных остановках, проезжать несколько остановок и после определенного сигнала одновременно вставать и предлагать места представительницам слабого пола.

В рамках акции «Эпидемия доброты» предусмотрено также, что студенты учебных заведений на улицах города будут раздавать прохожим карточки "Улыбнись". Водителям, кондукторам, продавцам и другим людям, заслуживающим благодарность, будут вручать карточки «Благодарю».

«Это праздник еще мало известен в Украине, но очень нужен нашему обществу. Мы хотим этими мерами показать людям, что даже искренней улыбкой, красивым словом, незначительной помощью можно сделать атмосферу в нашем городе приятнее и лучше. Такая массовость добрых и красивых поступков в этот день не должна остаться незамеченной, и мы убеждены, что в сердцах людей проснется тот светлячок, который будет дарить добро ежедневно», - сказал исполнительный директор фонда «Подольская община» Андрей ДРУЧИНСКИЙ.