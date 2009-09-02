Жена Шевы прочесывает центр Киева в поисках жилья (фото)

Жена Андрея Шевченко модель Кристен Пазик прибыла в Киев, где, по крайней мере, на протяжении двух лет будет играть ее муж. С двумя сыновьями - 4-летним Джорданом и 2-летним Кристианом - она пока поселилась в гостинице "Хайятт". Андрей же живет в номере на базе "Динамо". Об этом пишет "Блик".

Кристен Пазик решила не ждать, пока ее муж возьмется за поиски жилья, и сама отправилась на встречу с риэлторами. 31-летняя блондинка полдня прочесывала центр города в поисках подходящей квартиры. Кристен уже посмотрела квартиры на Рейтарской, Шелковичной и Банковой.

За мамой "хвостиком" ездили и дети - Джордан и Кристиан. А сопровождали звездную семью сразу несколько помощников, включая няню.