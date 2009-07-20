Как «креативят» украинцы, которые меняют свои имена и фамилии

В первом полугодии 2009 года в Украине сохранилась тенденция к уменьшению количества желающих изменить собственное имя или фамилию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом сказал министр юстиции Николай ОНИЩУК, ссылаясь на статистику органов регистрации актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Так, на протяжении первых шести месяцев года имя или фамилию в Украине изменили 8317 человек. Это почти на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период 2008 года, когда было зарегистрировано 9203 случаев изменения собственного имени или фамилии.

В целом, отметил министр юстиции, такая тенденция сохраняется уже не первый год.

Например, на протяжении 2002 года в Украине изменили имя или фамилию 30 тыс. граждан, в 2003 году – более 24 тыс., в 2004 и 2005 – более 22 тыс., в 2006 – более 21 тыс., в 2007 – около 20 тыс., на протяжении 2008 года имя или фамилию изменили около 17,5 тыс. украинцев.

Вместе с тем, продолжают фиксироваться неординарные случаи изменения фамилии или имени.

Так, с начала года в Украине зарегистрировано изменение фамилий: «Феш» на «Феш-де-Жур», «Мирошниченко» на «Максвелл», «Собовый» на «Райнхард-Штурм», «Калинников» на «Йемен», «Ложичко» на «Ллуусс», «Сурмач» на «Масс», «Сенченко» на «Ромали», «Фрисман» на «Квиточка», «Гаврись» на «Колайдер».

Изменяли также имена: «Александра» на «Сумейра», «Александр» на «Велли», «Татьяна» на «Татьтяна-Констанса», «Ольга» на «Эндорфина», «Марьяна» на «Деленика», «Мария» на «София Лоуиса», «Артемий» на «Тигран», «Людмила» на «Люсия», «Юлия» на «Лия», «Яномина» на «Мина», «Ирина» на «Лиирргммииллисс».

Кроме того, зарегистрированы случаи одновременного изменения фамилии и имени: «Матюк Татьяна» на «Бафет Ариана», «Лавренчук Елена» на «Блум Молли», «Копачук Раиса» на «Санти Рита», «Снежко Татьяна» на «Снежко Снежана», «Худан Олег» на «Руденко Всевид», «Олешко Юрий» на «Хан Малик», «Шницер Сильвестр» на «Крейцер Витас».

Впрочем, существует и обратная тенденция, когда необычные имена граждане желали изменить на традиционные. Например, «Эдем» на «Дмитрий», «Солютия» на «Марьяна», «Фавн» на «Александр».

Вообще, неблагозвучное имя или фамилия являются наиболее распространенной причиной для изменения.

Например, с начала года зарегистрировано изменение фамилий «Червяк» на «Шаманский», «Козел» на «Великанич», «Песик» на «Новик», «Жеребилов» на «Якимчук», «Кривий» на «Принцевский», «Глухий» на «Сирик», «Носатый» на «Паскарик», «Губа» на «Витковская», «Тризна» на «Мельник», «Шахрай» на «Даль».

Традиционным для изменения имени и фамилии является также стремление отдельных граждан стать полной тезкой известных людей. Например, с начала года зарегистрировано изменение имен «Павлова Виктория» на «Ахматова Анна», «Русин Олег» на «Ющенко Виктор», а «Буковец Виктор» после изменения собственного имени стал «Владимиром Кличко».