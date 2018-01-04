Раскрыта тайна странной прически Трампа

Журналист Майкл Вулф рассказал, почему у президента США Дональда Трампа такая прическа.

В книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри", выдержки из которой приводит The New York Post, журналист пишет, что прическа Трампа — результат процедуры по пересадке волос. Об этом он якобы узнал со слов Иванки Трамп.

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"Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос лысая макушка окружена вьющимися волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", — пишет Вулф.

Что касается цвета, то его причина в средстве Just for Men: чем дольше его держишь на волосах, тем темнее получается цвет. Однако из-за того, что Трамп нетерпелив, у него постоянно получается блонд с оранжевым отливом.

Стоит отметить, что прическа Трампа часто становится объектом насмешек и шуток в соцсетях.