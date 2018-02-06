Перебивал и призывал говорить медленнее: в Турции министр потребовал перепрограммировать невежливого робота-ведущего (видео)
В Турции перепрограммировали созданного турецкими инженерами робота Sanbot, после того как он несколько раз перебил министра транспорта, судоходства и связи Ахмета Арслана во время его выступления.
Об этом сообщает газета Hurriyet.
По данным издания, министр выступал в центре науки и технологий в Анкаре в День безопасного интернета. Ведущим мероприятия был робот. Несколько раз во время речи министра машина перебивала Арслана и призывала его говорить медленнее.
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«Коллеги, кто-то должен взять робота под контроль. Пожалуйста, сделайте все необходимое», — сказал Арслан.
Как сообщает газета, сначала у робота отключили микрофон, а после мероприятия его перепрограммировали.
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Robot, sık sık bakanın sözünü kesince: 'Gereğini yapın lütfen' https://t.co/juMcoxOcPVpic.twitter.com/JnoFpfcsFW— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) February 6, 2018