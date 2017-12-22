В США отправленное однокласснику голое селфи дошло до суда и обвинений в порнографии

В США 14-летнюю школьницу обвинили в изготовлении порнографических материалов после того, как она отправила своему однокласснику селфи в обнаженном виде. Об этом сообщает KSTP.

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По данным обвинения, девочка использовала Snapchat. Позднее фотография с обнаженной несовершеннолетней школьницей распространилась среди других пользователей.

За обвиняемую вступились члены Американского союза защиты гражданских свобод, которые выступили за прекращение судебного преследования.

Защита утверждает, что инцидент следует идентифицировать как секстинг (переписка с отправкой обнаженных фотографий), а не как изготовление порнографии. Но трудность состоит в том, что, по законам штата Миннесота, где рассматривается дело, между двумя явлениями не существует различий.

При этом в деле не фигурирует жертва, поскольку ни получатель, ни его родители не обращались в суд. Обвинение рассматривает это происшествие как «способ проиллюстрировать очевидную проблему, у которой есть последствия».