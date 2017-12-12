В Тернополе задержали водителя BMW Х5, который после ДТП сбежал домой "запивать шок"

В Тернополе задержали водителя BMW Х5, который после ДТП скрылся с места происшествия. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Тернополя, автомобили Daewoo Lanos (такси) и BMW Х5 столкнулись около 22 часов на ул. Тарнавского. Водитель BMW с места происшествия скрылся. Пассажира и водителя такси с травмами госпитализировали.

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Патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, в ходе проведения розыскных действий установили место жительства водителя автомобиля BMW, который, вероятно, был виновником ДТП.

Инспекторы застали гражданина дома. Он рассказал полицейским, что в шоковом состоянии оставил место ДТП и употребил алкоголь. Водителя патрульные доставили на место аварии и в медицинское учреждение. Результат прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения – 1,65 промилле.

На водителя патрульные составили протокол согласно ч. 4 ст. 130 КУоАП (употребление алкоголя водителем транспортного средства после ДТП с его участием).

У гражданина стражи порядка изъяли водительское удостоверение и выдали временное разрешение на право управления транспортным средством. Все обстоятельства аварии устанавливает следователь.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине задержали мужчину, который под хмельком украл трактор, чтобы почистить деревню от снега.