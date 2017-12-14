Испанский город Малага начал создание базы данных ДНК собак (видео)
19:45, 14 декабря 2017Курьёзы
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Такие сведения каждого четвероногого жителя понадобятся, чтобы вывести на чистую воду хозяев, которые ленятся убирать за своими любимцами.
Испанский город Малага начал создание базы данных ДНК собак
Испанский город Малага начал создание базы данных ДНК собак. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Такие сведения каждого четвероногого жителя понадобятся, чтобы вывести на чистую воду хозяев, которые ленятся убирать за своими любимцами. Зарегистрированную в ней ДНК собаки будут сравнивать с образцом экскрементов с улицы.
Как сообщал УНИАН, американский фермервывел новый вид коров величиной с собаку.
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