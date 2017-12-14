Испанский город Малага начал создание базы данных ДНК собак (видео)

Испанский город Малага начал создание базы данных ДНК собак. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Такие сведения каждого четвероногого жителя понадобятся, чтобы вывести на чистую воду хозяев, которые ленятся убирать за своими любимцами. Зарегистрированную в ней ДНК собаки будут сравнивать с образцом экскрементов с улицы.

Как сообщал УНИАН, американский фермервывел новый вид коров величиной с собаку.