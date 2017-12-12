Голый украинский шоумен возле суда и на Майдане: на выходку Мухарского отреагировал Минюст и экс-жена (видео)

Министерство юстиции прокомментировало перформанс и обвинения украинского шоумена и певца Антина Мухарского в давлении на судей.

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"Судебные "разборки" бывших супругов – это их личное дело... Подобные провокации со стороны Антона Мухарского и попытки привлечь любыми способами внимание к своей персоне Минюст не комментирует", - говорится в тексте, который передает ТСН.

Напомним, видеозапись "перформанса" у суда Мухарский опубликовал сам. Снежана Егорова, его экс-жена, в ответ на просьбу прокомментировать поступок бывшего мужа прислала видеоролик со словами на русском: "Сказочный дол***б, как его из больницы выпустили".

А сам Мухарский призывал украинцев раздеваться. И хоть психически здоровому человеку за такой публичный поступок грозит до 5 лет тюрьмы, мужчина не боится. На Майдане он записал новое видео и пообещал приехать в гости к министру юстиции Павлу Петренку. Шоумен прикрылся лишь бумажкой формата А4, на которой был написан лозунг – "Петренко – гей! Услышь людей!".