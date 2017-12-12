Украинский шоумен устроил голый протест на Майдане: причинное место прикрыл лозунгами (видео)

Шоумен и общественный деятель Антин Мухарский продолжает привлекать внимание к проблеме расширения полномочий исполнительной службы, демонстрируя голое тело.

На этот раз Мухарский разделся прямо на Майдане и лишь прикрылся бумажкой формата А4, на котором был написан лозунг – "Петренко – гей! Услышь людей!", передает ТСН.

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"Я хочу привлечь внимание к преступному Министерству юстиции. В частности 7 декабря в Верховной Раде был принят закон 7277, каким государственным исполнителям предоставляется неограниченная власть в стране. Они могут без суда и следствия накладывать аресты на имущество, накладывать запрет на выезд за границу, доставлять нас в наручниках в отделы полиции, забирать у нас оружие, нарушая право на защиту. Все это является посягательством на наши конституционные права. Я уже три года имею дело с министерством юстиции, которое возглавляет Павел Петренко. И знаю, как у людей с поддельными исполнительными предписаниями могут забрать все – так произошло и со мной", - уверяет Антин.

По словам Мухарского, нотариус выдала четыре предписания на то, чтобы изъять у него имущества на более полутора миллиона гривен в пользу его бывшей жены. У Антона уже изъяли два автомобиля и другое имущество, хотя уже три года нет решения Оболонского суда относительно этих предписаний и действий исполнителей. Тех, кто пострадал от исполнителей так же, Антон призвал поддержать голый протест.

"Не бойтесь раздеться и сказать – я голый человек в стране, где закона нет. И выкладывайте это с хештегом #законвж*пу", - призвал деятель.

Напомним, накануне Мухарский устроил голый протест под Оболонским судом, который рассматривает его дело.