Премьер Британии едва не получила по голове церемониальной булавой (видео)

10:46, 15 ноября 2017
Курьёзы
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Инцидент с Мэй произошел на банкете в честь нового лорда-мэра Лондона.

Церемониальная булава чуть не попала в голову британскому премьер-министру Терезе Мэй.

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Политик едва сумела увернуться, как видно на записи конфуза на Twitter-странице журналиста Пола Твина. На кадрах можно увидеть, что Мэй резко отводит голову назад, затем начинает смеяться.

Напомним, похожий случай произошел с британским премьером в июне после выборов в парламент: тогда она также чудом увернулась от церемониальной трости.

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Теги: #Тереза Мэй булава#премьер Британии увернулась