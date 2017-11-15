Премьер Британии едва не получила по голове церемониальной булавой (видео)
10:46, 15 ноября 2017Курьёзы
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Инцидент с Мэй произошел на банкете в честь нового лорда-мэра Лондона.
The PM thought she was going to get knocked out by the Mace at the Guildhall tonight pic.twitter.com/ApIIMbvntf— Paul Twinn (@PaulTwinn) November 13, 2017
Церемониальная булава чуть не попала в голову британскому премьер-министру Терезе Мэй.
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Политик едва сумела увернуться, как видно на записи конфуза на Twitter-странице журналиста Пола Твина. На кадрах можно увидеть, что Мэй резко отводит голову назад, затем начинает смеяться.
Напомним, похожий случай произошел с британским премьером в июне после выборов в парламент: тогда она также чудом увернулась от церемониальной трости.
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