В аэропорту Майами парень попытался попасть в самолет на ленте для багажа (видео)
15:24, 07 ноября 2017Курьёзы
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На записи с камеры видеонаблюдения видно мужчину, который лег на ленту для багажа и уехал за шторку вслед за сумками и чемоданами.
Имя мужчины не раскрывается / SEGD
В Майами пассажир проник на взлетное поле на багажной карусели, пытаясь избежать осмотра при выходе на посадку. Об этом пишет Miami Herald.
На записи с камеры выидеонаблюдения видно мужчину, который лег на ленту для багажа и уехал за шторку вслед за сумками и чемоданами.
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Как сообщает источник издания, если бы возле выхода в это время стоял самолет, мужчина мог бы беспрепятственно туда попасть.
По факту инцидента начато расследование, имя подозреваемого не раскрывается.
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