Благодаря чудо-языку пес попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)
09:12, 04 октября 2017Курьёзы
73 0
Американский пес попал в книгу рекордов Гиннесса за самый длинный язык на планете.
Американский пес попал в книгу рекордов Гиннесса за самый длинный язык на планете
Белому сенбернару Мочи - 8 лет, живет она в штате Южная Дакота. Шесть с половиной лет назад семья взяла ее из приюта.
Читайте такжеВо время футбольного чемпионата на поле появился неугомонный четырехлапый "игрок" (видео)
Длина языка собаки – 18 см и 58 мм. Это на целых семь сантиметров длиннее, чем у обладателя предыдущего рекорда – пикинеса Пагги.
Владелица животного признается, что ее любимица больше всего любит арахисовое масло, поэтому именно этим лакомством ее поощряют показывать рекордный чудо-язык.
Как сообщал УНИАН, в сети становится популярным ролик под названием «Это фиаско, братан», на котором собака, пытаясь перейти реку по бревну, рухнула в воду.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter