Благодаря чудо-языку пес попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Белому сенбернару Мочи - 8 лет, живет она в штате Южная Дакота. Шесть с половиной лет назад семья взяла ее из приюта.

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Длина языка собаки – 18 см и 58 мм. Это на целых семь сантиметров длиннее, чем у обладателя предыдущего рекорда – пикинеса Пагги.

Владелица животного признается, что ее любимица больше всего любит арахисовое масло, поэтому именно этим лакомством ее поощряют показывать рекордный чудо-язык.

Как сообщал УНИАН, в сети становится популярным ролик под названием «Это фиаско, братан», на котором собака, пытаясь перейти реку по бревну, рухнула в воду.