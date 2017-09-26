В Испании участница конкурса красоты упала в бассейн во время дефиле (видео)
13:28, 26 сентября 2017Курьёзы
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Зрители подбодрили девушку аплодисментами, поэтому она решила снова нырнуть в бассейн и немного поплавать.
Під час дефіле на "Міс Іспанія" учасниця не втрималася на ногах і впала до басейну
Во время дефиле на "Мисс Испания" участница не удержалась на ногах и упала в бассейн. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Конкурсантка по имени Пилар Магро представляла западный регион Касерес. Когда девушка упала, ей на помощь поспешил спасатель, который вытолкнул красавицу из воды.
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Девушка, очевидно, расстроилась из-за инцидента, впрочем, другие участницы и зрители ободрили ее аплодисментами. Поэтому она решила снова нырнуть в бассейн и немного поплавать.
Ранее сообщалось, что "Мисс Америка" стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию.
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