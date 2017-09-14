Без перерыва на обед: девушка приготовила курицу в офисе и прославилась (видео)

22-летняя китаянка сняла процесс приготовления. Овощи для курицы нарезала пластиковой карточкой, потом завернула мясо в фольгу, присыпала углем и запекла в горшке от офисной пальмы.

Читайте такжеЖителей российского Омска попросили не объедать белок (фото)

Все это время коллеги китаянки не обращали на кулинарку никакого внимания. Девушка признается, что готовить любит, и ради развлечения делает это необычным способом. Это и другое видео в китайском интернете пересмотрели 200 млн человек.

Как сообщал УНИАН, в американском городе Скоттсбург, штат Кентукки, водители и пассажиры 167 автомобилей, что стояли в очереди в "МакАвто", бесплатно пообедали в ресторане "Макдональдз".