Появились доказательства фальсификации дела Яценюка-"приднестровского боевика" (фото)

Центр "Миротворец" отреагировал на заявление российских следователей о том, что бывший премьер Украины Арсений Яценюк в 1992 году якобы воевал в Приднестровье.

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Так, в "Миротворце" провели экспертизу снимков, которые опубликовала российская экспертно-криминалистическая лаборатория, с помощью комплекса распознавания лиц "Идентиграф". Результат - 0% схожести, говорится в сообщении центра в Facebook.

"Иными словами - полный отстой и фальсификат", - так охарактеризовали в "Миротворце" выводы российских следователей.

Ранее в России заявили, что экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк принимал участие в боевых действиях в Приднестровье.

Очередные надуманные обвинения российских следователей в отношении экс-премьера Украины Арсения Яценюка вызвали в социальных сетях массу забавных шуток и комментариев.