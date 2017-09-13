"Кремлевское кривосудие": российские следователи "нашли" Яценюка и на войне в Приднестровье

В России заявили, что экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк принимал участие в боевых действиях в Приднестровье. Об этом своей странице в соцсети Facebook написала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

"Теперь кремлевское кривосудие приписывает Арсению Яценюку еще и участие в боевых действиях в Приднестровье. С целью "всестороннего и объективного расследования" "чеченской дела Яценюка" российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО в 1992 году в Приднестровье. На ней "росэксперты" "смогли" идентифицировать Арсения Яценюка", - написала Лаппо.

Она также опубликовала фото из материалов расследования, на основании которого было вынесено решение Ессентукского суда о заочном аресте Яценюка.

Напомним, в сентябре 2015 года глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие располагает информацией о якобы личном участии Яценюка в боевых действиях в Чечне.