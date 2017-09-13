"Спасибо, что не Чикатило": в соцсетях смеются над Яценюком-"приднестровским боевиком"

18:36, 13 сентября 2017
Общество
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К "троллингу" присоединился даже министр внутренних дел Арсен Аваков. 

фото соцмережі

Очередные надуманные обвинения российских следователей в отношении экс-премьера Украины Арсения Яценюка вызвали в социальных сетях массу забавных шуток и комментариев. В этот раз Яценюку "инкриминируют" участие в боевых действиях в Приднестровье. 

В материалах дела появилось фото членов УНА-УНСО в 1992 году, а в рамках "экспертизы" одного из них назвали Яценюком. 

К "троллингу" присоединился даже министр внутренних дел Арсен Аваков. 

Напомним, в сентябре 2015 года глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие располагает информацией о якобы личном участии Яценюка в боевых действиях в Чечне.

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Теги: #Яценюк воевал в Приднестровье#Яценюк и Чечня