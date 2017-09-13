"Спасибо, что не Чикатило": в соцсетях смеются над Яценюком-"приднестровским боевиком"

Очередные надуманные обвинения российских следователей в отношении экс-премьера Украины Арсения Яценюка вызвали в социальных сетях массу забавных шуток и комментариев. В этот раз Яценюку "инкриминируют" участие в боевых действиях в Приднестровье.

В материалах дела появилось фото членов УНА-УНСО в 1992 году, а в рамках "экспертизы" одного из них назвали Яценюком.

К "троллингу" присоединился даже министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вот работаешь рядом с человеком годы - а он оказывается не только в Чечне мочил .. так ещё и в Преднестровье резал!☻ https://t.co/PUu3iDkPbSpic.twitter.com/fjRlTIRTlL — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 13 сентября 2017 г.

А кровожадный Боевой Кроль.оказывается,рузкую кровишшу проливал еще и в Приднестровье. pic.twitter.com/K5evuVH5iJ — свічка (@svecha62) 13 сентября 2017 г.

Яценюк машина для убийства. Скоро и Вьетнам вылезет — click click error!! (@not_problem_ua) 13 сентября 2017 г.

За 25 лет боевик Яценюк не изменился. pic.twitter.com/gc26Mm8pvC — Mikhail Golub (@golub) 13 сентября 2017 г.

Напомним, в сентябре 2015 года глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие располагает информацией о якобы личном участии Яценюка в боевых действиях в Чечне.