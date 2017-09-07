Спортсменка испугалась мухи, сравнив ее с драконом, и упала со стула (видео)

Американская теннисистка Слоан Стивенс, которая пробилась в полуфинал US Open, испугалась мухи и упала со стула.

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Курьезный случай произошел во время пресс-конференции после победы в четвертьфинальном матче с латвийкой Анастасией Севастовой, передает Проспорт.

Сначала спортсменка попыталась убить муху, однако ей это не удалось. После падения она сравнила муху с драконом и призналась, что ненавидит насекомых.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года, во время второго раунда дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон проигнорировала муху, которая села ей на бровь.