Клинтон "не заметила" муху на своей брови во время дебатов с Трампом (видео)

09:37, 10 октября 2016
Курьёзы
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Появление насекомого вызвало бурную реакцию соцсетей.

Хиллари Клинтон / REUTERS

Во время второго раунда дебатов с республиканцем Дональдом Трампом кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон проигнорировала севшую ей на бровь муху.

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"В Вашингтонском университете в Сент-Луисе Между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом замечены искры и даже настоящая муха", - отметил The Business Insider.

Появление насекомого вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи не только шутили о невозмутимости Клинтон, но и создали специальные аккаунты для мухи.

Добавим, что американцы не впервые отмечают способность кандидата от демократов провозглашать запланированную речь, несмотря ни на что. 

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