Клинтон "не заметила" муху на своей брови во время дебатов с Трампом (видео)

Во время второго раунда дебатов с республиканцем Дональдом Трампом кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон проигнорировала севшую ей на бровь муху.

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"В Вашингтонском университете в Сент-Луисе Между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом замечены искры и даже настоящая муха", - отметил The Business Insider.

My first time on live television. #HilaryClintonFlypic.twitter.com/KaFOw2an0j — Hilary Clinton Fly (@fly_hilary) October 10, 2016

Появление насекомого вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи не только шутили о невозмутимости Клинтон, но и создали специальные аккаунты для мухи.

Добавим, что американцы не впервые отмечают способность кандидата от демократов провозглашать запланированную речь, несмотря ни на что.