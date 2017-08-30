"Алексей, почему люди должны голосовать за вас? Потому что "Доширак": Навальный взорвал соцсети своей трапезой (фотожабы)

Во время конференции в доме отдыха под Калужской областью РФ российский оппозиционер Алексей Навальный был замечен за поеданием "Доширака" - лапши быстрого приготовления.

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Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такого повода породить массу фотожаб. Так, одни пишут, что "думали, что доширак ядовит для состоятельных людей". Другие говорят, что Навальный просто хочет быть ближе к русскому народу. Также шутят, что вряд ли можно увидеть Путина за таким занятием.

Ранее в сети обсуждали "редкий снимок будущего президента РФ" - облитого зеленкой Навального.