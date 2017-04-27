"Редкий снимок будущего президента РФ": в сети обсуждают облитого зеленкой Навального (фото)

Российского оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой.

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Соответствующие фото опубликовано на странице "Открытой России" в Twitter.

"Тем временем Алексея Навального облили угадайте чем перед выступлением на Global Event Forum", - говорится в сообщении.

Сторонники и противники Навального активно обсуждают фото в сети.

"Редкая фотография будущего президента Росиии", - прокомментировал пользователь Саша Полтавский.

"Где охрана мироприятия", - написал другой пользователь.

Некоторые сравнили Навального с "рептилоидом".

Напомним, ранее телеканал "Дождь" сообщил, что Кремль решил начать системную работу по дискредитации Алексея Навального, за это будет отвечать внутриполитическое управление администрации.

Решение принято после акций протеста 26 марта и резкого падения рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева. В числе методов дискредитации - ролики, разоблачающие самого Навального.