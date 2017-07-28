В Казахстане вслед за двумя внедорожниками в болоте застряли два грузовика и погрузчик (видео)
19:57, 28 июля 2017Курьёзы
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Водители, которые спешили на помощь, в итоге сами застряли в болотистой местности.
На YouTube опубликовано видео, снятое в болотистой местности на Алмазненских полях в Казахстане.
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Автор видео проезжал там на Toyota Hilux Surf и застрял. Его приехал вызволять Toyota Land Cruiser, который тоже застрял.
Далее спасать автомобили приехал «Урал». Он тоже застрял. Затем на помощь приехал погрузчик «Амкодор», но его постигла та же участь.
В итоге к месту происшествия приехал КАМАЗ. Он застрял, даже не доехав до автомобилей.
Как сообщал УНИАН, в Китае водитель грузовика сумел разместить в кузове один на другом еще два грузовика.
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