В Казахстане вслед за двумя внедорожниками в болоте застряли два грузовика и погрузчик (видео)

На YouTube опубликовано видео, снятое в болотистой местности на Алмазненских полях в Казахстане.

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Автор видео проезжал там на Toyota Hilux Surf и застрял. Его приехал вызволять Toyota Land Cruiser, который тоже застрял.

Далее спасать автомобили приехал «Урал». Он тоже застрял. Затем на помощь приехал погрузчик «Амкодор», но его постигла та же участь.

В итоге к месту происшествия приехал КАМАЗ. Он застрял, даже не доехав до автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в Китае водитель грузовика сумел разместить в кузове один на другом еще два грузовика.