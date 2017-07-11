Сын Трампа показал в сети, как его отец "сбивает" самолет CNN (видео)

Дональд Трамп – младший разместил в Instagram смонтированное видео, на котором его отец, президент США, "сбивает" самолет с надписью "CNN".

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В ролике использованы кадры из фильма "Лучший стрелок" 1986 года. По сюжету, глава государства пилотирует истребитель и преследует самолет CNN. Он нажимает красную кнопку, и ракета моментально разрывает борт канала.

"Едва ли не лучшее, что я видел. Эй, CNN, мы слышали, вы любите мемы", – обратился сын главы государства к телеканалу, сопроводив пост смайлами.

Ранее Дональд Трамп, находящийся в конфликте с CNN, опубликовал видео 2007 года с реслинга, где он внезапно нападает на соперника, валит его на землю и начинает избивать. При этом лицо его оппонента прикрыто логотипом CNN.

Трамп предложил переименовать CNN в FNN, поскольку, как он утверждает, телеканал распространяет о нем фейковые новости.