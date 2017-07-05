В Италии на поле появился гигантский портрет Путина (фото, видео)
13:40, 05 июля 2017Курьёзы
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Художник объяснил выбор персонажа портрета грядущим саммитом G20.
Портрет Путина на поле / фото twitter.com/ilcolonnello
Итальянский фермер создал на поле при помощи трактора и плуга портрет президента России Владимира Путина. Свою работу он посвятил предстоящему саммиту G20, передает ANSA.
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По словам фермера, его вдохновила новость о запланированной встрече Путина с Трампом на саммите G20 в Гамбурге. Рядом с портретом художник написал фамилию российского президента.
Рассмотреть изображение можно только с высоты птичьего полета.
Как сообщал УНИАН, в апреле в храме на Львовщине появилась фреска с горящим в аду Путиным.
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