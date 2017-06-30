Собака чуть не сорвала концерт Венского оркестра (видео)
15:20, 30 июня 2017Курьёзы
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Собака сначала походила по сцене, понаблюдала за тем, что происходит и мирно легла возле скрипача. Зрители встретили ее аплодисментами.
Соба мирно легла возле скрипача / скрин видео
На концерте Венского камерного оркестра в Турции на сцену случайно вышла собака, пише 24 канал.
Инцидент произошел на Международном фестивале искусств в городе Эфес. Во время исполнения "Симфонии №4" Мендельсона на сцену выбежала собака. Большое количество людей, прожекторы и музыка не напугали животное, а скорее наоборот.
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Собака сначала походила по сцене, понаблюдала за тем, что происходит и мирно легла возле скрипача.
Зрители встретили ее аплодисментами, а музыканты начали улыбаться, однако были слишком сосредоточены своей игрой, чтобы как-то обращать на это внимание.
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