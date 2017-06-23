"Кофе поддерживает во мне жизнь": в сети набирает обороты флешмоб о взрослой жизни

До Украины добрался флешмоб #AdultingIn5Words, который недавно запустили в англоязычных сегментах Twitter и Facebook. Правила простые – нужно описать взрослую жизнь в пяти словах и разместить пост с хештегом #AdultingIn5Words.

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Судя по сообщениям, многие пользователи особенно расстроены своим материальным положением. Один из самых известных твитов в этом флешмобе гласит "Нет, мне завтра на работу". Игра не обошла стороной и украинские госорганы. Взросление это "когда ты должен платить налоги", напоминает нам Минфин.

Публикуем самые интересные, на взгляд УНИАН, варианты.

Just a big anxiety attack #AdultingIn5Words — Cassandra (@More2Change17) June 21, 2017