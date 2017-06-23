"Кофе поддерживает во мне жизнь": в сети набирает обороты флешмоб о взрослой жизни
Размышления о взрослой жизни захватили пользователей соцсетей.
До Украины добрался флешмоб #AdultingIn5Words, который недавно запустили в англоязычных сегментах Twitter и Facebook. Правила простые – нужно описать взрослую жизнь в пяти словах и разместить пост с хештегом #AdultingIn5Words.
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Судя по сообщениям, многие пользователи особенно расстроены своим материальным положением. Один из самых известных твитов в этом флешмобе гласит "Нет, мне завтра на работу". Игра не обошла стороной и украинские госорганы. Взросление это "когда ты должен платить налоги", напоминает нам Минфин.
Публикуем самые интересные, на взгляд УНИАН, варианты.
Just a big anxiety attack #AdultingIn5Words— Cassandra (@More2Change17) June 21, 2017
#AdultingIn5Words Pass me that bottle...thanks. pic.twitter.com/7AUONwZ3DS— Avery (@Avecav92) June 22, 2017
Коли ти маєш платити податки #AdultingIn5Wordspic.twitter.com/akCb6L48Cq— MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) June 22, 2017
"Naw, I gotta work tomorrow" #AdultingIn5Words— Taelor Pickett (@onlyonetaelor) June 21, 2017
Work.— Jojo Huckeba (@Jojo_Huck) June 23, 2017
Eat.
Cry.
Sleep.
Repeat. #adultingin5words