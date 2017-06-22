Безумные шляпки британской аристократии на традиционных лошадиных скачках вновь затмили собой все вокруг (фото)

В британском Аскоте недалеко от Лондона традиционно проходят ежегодные королевские лошадиные скачки Royal Ascot, которые в этом году пришлись на 20-24 июня. Мероприятие является обязательным в календаре британской аристократии и его всегда посещают члены королевской семьи во главе с Елизаветой II.

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При этом не менее важным, чем сами скачки, является особый дресс-код для посетителей, которые пытаются переплюнуть друг друга по необычности своего наряда. Особое внимание уделяют шляпкам - на головах посетительниц мероприятия можно увидеть самые удивительные конструкции.

Напомним, в прошлом году королевские скачки в Аскоте запомнились не менее яркими шляпками.