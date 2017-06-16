Соратница Януковича заявила, что она не против "коррупционеров, которые делают жизнь людей лучше"

Экс-советница беглого Виктора Януковича Анна Герман нашла главного врага Украины в "бедности простых людей", заявив, что на коррупцию в определенных случаях можно закрыть глаза.

Читайте такжеРоссийский "Военторг" решил зарегистрировать бренд "Вежливые мишки""Главная проблема Украины не коррупция, а бедность людей. Мы замещаем борьбу с бедностью борьбой с коррупцией… Если бы я знала, что коррупционеры делают жизнь простых людей лучше, спокойнее, увереннее, богаче, что добро будет для всех, и при этом что-то там себе коррупционируют. Я при этом бы как-то опустила глаза", - сказала Герман в интервью Newsone.

Как сообщал УНИАН, по результатам исследования Ernst & Young, в контексте бизнес-климата и регуляторных норм Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.