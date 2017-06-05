"Новый Чак Норрис": канадец решил заняться уборкой своего двора во время торнадо и стал звездой (фото)

Канадец Теюнис Весселс, спокойно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и соцсетей.

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Автор вирусной фотографии - жена Весселса Сесилия. По ее словам, муж прекрасно знал о торнадо, но совершенно не волновался. Недавно он посетил семинар, посвященный подобным явлениями природы, сообщает BBC.

Супруга Весселса также рассказала, что на самом деле торнадо был в двух километрах от их дома в провинции Альберта, что гораздо дальше, чем кажется на фото. Кроме того, утверждает она, шторм быстро стих.

Пользователи соцсетей выражают радость, что торнадо не дошел до дома семьи Весселс, и называют героя снимка «Чаком Норрисом газонокосилок».

Сильный торнадо обрушился на штат Северная Каролина в США.