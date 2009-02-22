В Атлантике затонуло судно с 7 тоннами золота и серебра

В Атлантическом океане затонуло чилийское судно с 7 тоннами неочищенного серебра и золота.

Как передает Lenta.ru, инцидент произошел еще 16 января, однако о нем стало известно лишь сейчас. Рыболовецкое судно "Полар Мист", переделанное для транспортировки руды, вышло из аргентинского порта и направилось в Чили, однако в Магеллановом проливе попало в шторм.

Семь членов экипажа были спасены вертолетом аргентинской береговой охраны. Перед этим они включили на полную мощность двигатели, чтобы выработать топливо и минимизировать вред экологии.

В районе аварии находилось еще одно судно - чилийский буксир "Бигл", который попытался доставить "Полар Мист" к берегу. Однако в 40 километрах от суши судно неожиданно затонуло. Сообщается, что в тот момент погодные условия были благоприятными, а экипаж "Бигла" не заметил у "Полар Мист" никаких повреждений.

Власти Аргентины начали расследование инцидента. Допросу подвергнутся двое капитанов - буксира и затонувшего судна, а также руководство аргентинской береговой охраны.

Груз, который находится на глубине 80-100 метров, оценивается в 16,4 млн. долл.