В Киеве семейство уточек по "зебре" переходило дорогу (фото)

Симпатичную семью – уточку с маленькими утятами – заметили киевляне возле Международного выставочного центра на метро "Левобережная", где в этот день проходил финал песенного конкурса Евровидение-2017, передает сообщество "Киев автомобильный" в Facebook.

Утки переходили оживленную трассу, причем не просто лишь бы где, а по "зебре". Смелое семейство очень понравилось жителям столицы.

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"Даже утка понимает, что дорогу нужно переходить по "зебре", а вот люди далеко не все способны прийти к такому выводу", "На Евровидение, наверное, прилетели". "Люди, которые будут на финале конкурса, пропустите многодетную мать вперед", – пишут в комментариях люди.

Многие отмечают, что уже видели уток с маленькими утятами и в других районах Киева.