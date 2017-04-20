Топ-3 сомнительных судейств "слепого" арбитра Кашшаи (видео)
15:49, 20 апреля 2017Курьёзы
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Венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи уже не первый раз вызывает гнев болельщиков своим неоднозначным судейством.
В последнем матче Реал – Бавария, который называют одним из самых скандальных в истории футбола, Кашшаи сделал сразу несколько роковых ошибок.
Украинские болельщики также помнят арбитра по матчу Англия – Украина, в котором Кашшаи не засчитал гол Девича, чем перечеркнул возможность нашей сборной продолжать участие в Евро-2012.
УНИАН предлагает вспомнить три самых скандальных судейства Кашшаи.
Топ-3 сомнительных судейств "слепого" арбитра Кашшаи
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