Топ-3 сомнительных судейств "слепого" арбитра Кашшаи (видео)

В последнем матче Реал – Бавария, который называют одним из самых скандальных в истории футбола, Кашшаи сделал сразу несколько роковых ошибок.

Украинские болельщики также помнят арбитра по матчу Англия – Украина, в котором Кашшаи не засчитал гол Девича, чем перечеркнул возможность нашей сборной продолжать участие в Евро-2012.

УНИАН предлагает вспомнить три самых скандальных судейства Кашшаи.